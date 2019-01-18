Политика

14:34 18.01.2019

РФ систематически нарушает достигнутые в Минске договоренности, включая и последнее о режиме прекращения огня – Климкин

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РФ систематически нарушает достигнутые в Минске договоренности, включая и последнее о режиме прекращения огня – Климкин

 Российская Федерация систематически нарушает Минские договоренности, исключением не стал и последний режим прекращения огня, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Вы только представьте себе, сорвана 18-ая попытка прекращения огня, перемирия за все эти годы… За время последнего рождественского и новогоднего режима прекращения огня, по информации на вчерашний вечер, 111 обстрелов, 2 наших бойцов убиты, почти 30 ранено. Это вообще прекращение огня?… Вот это вам ответ на вопрос, почему не продвигается Минская площадка (переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины – ИФ)", - сказал П.Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в пятницу в Киеве.

Министр также отметил, что все возможные попытки по обмену заложников Российская Федерация "тотально срывает".

По словам главы МИД, ситуацию с выполнением договоренностей не сможет исправить изменение формата переговоров.

"Вообще дело не в формате. Мне говорят – а давайте переформатируем, давайте добавим какой-то "Будапештский", а давайте "Женевский", а давайте еще, можно Рио-де-Жанейро придумать, но на самом деле России это не надо. России надо использовать Донбасс", - сказал П.Климкин.

Теги: #рф #минские_соглашения #климкин #мид
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