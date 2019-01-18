Украина ведет переговоры об упрощении визового режима с 22 странами – Климкин

Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введения безвизового режима с 22 странами, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

"По состоянию на сегодня мы ведем переговоры и консультации или о дальнейшем упрощении визового режима, или о безвизе с 22 странами. В ближайшее время, буквально на протяжении нескольких месяцев, начнутся переговоры еще с несколькими странами", - сказал на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в пятницу в Киеве.

Министр отметил, что на сегодняшний день граждане Украины без виз могут посещать 86 стран мира, из них в 34 нужен биометрический паспорт.

Из остальных 112 государств в 54 стран действует упрощенный въезд (электронная виза или виза по прибытию), еще в 58 государств нужно получать визу в дипломатических или консульских учреждениях, отметил глава МИД Украины.