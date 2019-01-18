Политика

13:41 18.01.2019

Россия получила приглашение ОБСЕ участвовать в наблюдении за выборами президента Украины, заявляет Лавров

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Россия получила приглашение ОБСЕ участвовать в наблюдении за выборами президента Украины, заявляет Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва получила официальное приглашение ОБСЕ для участия российских наблюдателей в миссии наблюдения за президентскими выборами вУкраине.

"Мы получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей в миссию (наблюдения). Так что у нас приглашение есть", - заявил С.Лавров в пятницу журналистам.

Как сообщалось, 9 января 2019г глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что в письме, направленном в адрес директора Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборге Солрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украине отметил, что МИД не будет принимать заявки от российских наблюдателей.

"Среди других вполне стандартных вещей, заметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей. Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора и окупанта. Кстати, таких прецедентов немало в практике ОБСЕ", - написал П.Климкин в своей странице в Фейсбук.

При этом министр порекомендовал тем, "кто видит возможным демократическое волеизъявление в России под зонтиком ФСБ без риска для избирателей (надеюсь, это все же только политическая позиция, а не личное убеждение ... хотя, кто знает;)), пусть отстаивает свою точку зрения в правовом поле, как и полагается в правовом государстве".

Теги: #лавров #наблюдатели #обсе #выборы
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