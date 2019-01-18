Политика

13:40 18.01.2019

Рада не поддержала предложения отменить "церковный закон", Парубий подписал его в сессионном зале

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Рада не поддержала предложения отменить "церковный закон", Парубий подписал его в сессионном зале

Верховная Рада Украины не поддержала проекты постановлений об отмене голосования за законопроект (№4128), предусматривающий механизм смены подчиненности религиозных общин.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", проект постановления (№4128-д-П) авторства главы фракции "Оппозиционный блок" Вадима Новинского и члена этой фракции Александра Долженкова на пленарном заседании парламента в пятницу поддержали всего 33 народных депутатов (против - 52) при минимально необходимых 226 голосах парламентариев.

За альтернативный проект постановления (№4128-Д-П1), который зарегистрировала группа народных депутатов из этой же фракции, а также бывший ее глава Юрий Бойко, проголосовали 26 парламентариев (54 против).

Для того чтобы постановление было принято и закон отменен необходимо минимум 226 голосов.

Еще две инициативы об отмене указанного закона (№4128-Д-П2 и №4128-Д-П3) также не нашли поддержки присутствующих парламентариев - их поддержали лишь 27 и 24 депутата соответственно.

Необходимость отменить закон авторы постановлений аргументировали тем, что он был принят с нарушением Регламента Верховной Рады.

Это голосование разблокировало процедуру прохождения документа. Спикер парламента Андрей Парубий подписать принятый закон в сессионном зале.

Теперь документ будет передан на подпись президенту Украины.

Теги: #церковь #рада #закон
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