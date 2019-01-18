Политика

13:35 18.01.2019

Климкин считает необходимым проведение встречи в "Нормандском формате" при условии согласования с ФРГ и Францией реальной повестки

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Климкин считает необходимым проведение встречи в "Нормандском формате" при условии согласования с ФРГ и Францией реальной повестки

Украина готова к встрече в "Нормандском формате" (Украина, ФРГ, Франция, РФ) на любом уровне, в том числе и рамках Мюнхенской конференции по безопасности, но необходимо согласовать повестку дня, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин

"Я считаю, что встреча, несмотря на очень сложную атмосферу и реальный уклон на выборы, на дестабилизацию во время выборов (в Украине – ИФ), все равно нужна. Готовы брать в ней участие, если мы все вместе с Германией и Францией сможем согласовать реальную повестку дня, не болтологию, которая обычно там, а реальную повестку дня. Будем смотреть", - сказал П.Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в пятницу в Киеве.

По словам министра, он проинформировал представителей Германии и Франции, что Украина готова к встрече в "Нормандском формате", в том числе и министерской.

"В этом году я сказал и нашим немецким друзьям, и нашим французским друзьям: мы готовы к такой встрече, мы готовы и к министерской встрече…", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

П.Климкин подчеркнул, что основные темы, которые предложит Украина, будут касаться безопасности.

"Причем безопасность не только на Донбассе, но и безопасность относительно Азовского моря и Керченского пролива относительно свободы мореходства", - сказал министр.

Он отметил, что "второй фундаментальной темой будет освобождение политзаключенных и наших военнопленных".

П.Климкин также добавил, что третьей темой должно стать обсуждение дальнейшего видения для оккупированного Донбасса.

"Какая (миротворческая – ИФ) миссия нам нужна, и как мы будем двигаться дальше", - пояснил министр.

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия, в лице министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, "не дает ни позитивного, ни отрицательного ответа".

Теги: #нормандский_формат #климкин #мид
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