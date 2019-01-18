Политика

13:22 18.01.2019

Германия и Франция могли бы внести дополнительный вклад в гарантии свободы судоходства в Керченском проливе - Маас

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Германия и Франция могли бы внести дополнительный вклад в гарантии свободы судоходства в Керченском проливе - Маас

 Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в настоящее время свобода судоходства в Керченском проливе гарантирована, однако Германия и Франция могли бы внести свой вклад в этот процесс.

"Сейчас свобода прохода (судов через Керченский пролив) гарантирована, все участники это подтверждают", - сказал Х.Маас на пресс-конференции после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы, конечно, продолжим говорить о том, о чем договорились президент Путин и федеральный канцлер Меркель в Буэнос-Айресе, что Германия и Франция, возможно, могли бы как-то документировать то, что свобода прохода гарантирована", - отметил Х.Маас.

Теги: #азовское_море #германия #маас #мид
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