Политика

13:06 18.01.2019

"Наш край" призывает правительство не повышать цену на газ в мае текущего года

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"Наш край" призывает правительство не повышать цену на газ в мае текущего года

Партия "Наш край" требует от Кабинета министров не повышать цену на газ в 2019 году, так как это "съест" повышение минимальной зарплаты и пенсий, заявил народный депутат от партии Сергей Шахов.

"Во-первых, идя на поводу требований Международного валютного фонда, власть демонстрирует неспособность вести независимую экономическую политику.

Во-вторых, запланированное на май повышение цены газа "съест" правительственные подачки к зарплатам и пенсиям, которые правительство сделало в последнее время. Все это вместе может спровоцировать серьезные социальные протесты, экономический и политический кризис, что крайне опасно в год двух крупных избирательных кампаний", - пояснил позицию "Нашего края" С.Шахов, информирует пресс-служба партии.

Он напомнил, что последнее повышение цен на газ в ноябре прошлого года загоняет жилищно-коммунальный сектор в еще более глубокую депрессию.

"В декабре долг населения по оплате жилищно-коммунальных услуг вырос на 10-20%. Теплогенерирующие предприятия не имеют средств для расчета за использованный газ, поэтому правительству приходится в ручном режиме распределять ресурсы, чтобы города не замерзли. И это еще до получения новых платежек людьми", - сказал С.Шахов.

Народный депутат призвал Кабинет министров отказаться от планов повышения цены на газ. "Партия "Наш край" призывает правительство одуматься и отбросить требование кредиторов повышать цену на газ простым украинцам. Очередной рост цен с точки зрения политики и экономики будет для власти самоубийственным и грозит непрогнозируемыми последствиями для страны", - резюмировал С.Шахов.

В партии напомнили, что в отчете МВФ прописано условие предоставления очередного кредитного транша Украине. Средства в размере $2,6 млрд поступят в случае повышения цены на газ для населения на 15% в мае 2019 года. Чиновники не исключают, что газ может подорожать на 20%. Первый кредитный транш $1,4 млрд правительство Украины получило в декабре 2018 года после повышения цены на газ для населения в ноябре.

Теги: #шахов #наш_край
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