Политика

13:04 18.01.2019

Климкин: 49 соглашений с РФ уже прекратили свое существование, еще под полсотни пересматриваются

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Климкин: 49 соглашений с РФ уже прекратили свое существование, еще под полсотни пересматриваются

Украина уже прекратила действие 49 различных соглашений с Российской Федерацией и в настоящее время пересматриваются еще почти полсотни, заявляет глава МИД Украины Павел Климкин.

"В последней информации, 49 соглашений с РФ прекратили свое существование….Это 2 межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных, 3 межрегиональных", - сказал П.Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в пятницу в Киеве.

Министр также добавил, что сейчас обрабатываются еще почти 50 соглашений.

"Мы также пересматриваем всю договорно-правовую базу с Россией. Наш принцип очень прост – мы не можем жить на основе той базы, которая существовала до войны. Мы будем четко руководствоваться интересами наших граждан… Мы будем делать это последовательно, и это будет делаться на основе четкого стратегического подхода", - подчеркнул П.Климкин.

Теги: #рф #соглашения #климкин #мид
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