Печерский суд 29 января рассмотрит иск об отмене решений съезда "Оппоблока" в мае 2016г, когда Бойко и Колесников были избраны сопредседателями партии

Печерский районный суд Киева 29 января проведет подготовительное заседание по иску бывшего члена политсовета "Оппозиционного блока", бухгалтера Валентины Горлушко о признании незаконными решений съезда партии 27 мая 2016 года и отмене их регистрации.

Соответствующее решение судья Виталий Писанец принял 26 декабря 2018 года.

На 7-м съезде "Оппозиционного блока" в мае 2016 года сопредседателями партии были избраны Юрий Бойко и Борис Колесников. На этом же съезде были прекращены полномочия члена политсовета В.Горлушко.

Сопредседатель исполкома партии "Оппозиционный блок" Александр Касянюк считает, что данный иск направлен на то, чтобы помешать выдвинуть кандидата в президенты Украины от "Оппозиционного блока".

"Тем людям, которые стоят за этим человеком (В.Горлушко – ИФ), наверное, нужно как раз процесс перевести в судебные дела и затянуть возможность выдвижения кандидата от партии "Оппозиционный блок", - сказал он в четверг в комментарии телеканалу "Украина".

Помимо иска, В.Горлушко подала в суд заявление об обеспечении иска, в котором просит запретить Минюсту и другим субъектам регистрации вносить любые изменения о партии "Оппозиционный блок" в Единый реестр юридических лиц, которое было удовлетворено судом.

Она аргументирует это тем, что дальнейшие регистрационные действия в отношении политической партии "Оппозиционный блок", осуществляемые после принятия решений, государственная регистрация которых, по мнению истца, проведена с нарушением действующего законодательства Украины в 2016 году, могут затруднить или сделать невозможным восстановление прав истца в случае удовлетворения иска.

Как известно, с 21 сентября 2014 года партию "Оппозиционный блок" после ее создания возглавил Ю.Бойко.

27 мая 2016 года на 7-м съезде "Оппозиционного блока" сопредседателями партии были избраны Юрий Бойко и Борис Колесников. На съезде также был утвержден устав партии в новой редакции и избраны руководящие органы политсилы. В политисполком партии вошли Ю.Бойко, Б.Колесников, Юрий Воропаев, Александр Касянюк, Сергей Ларин, Сергей Левочкин, Вадим Новинский, Александр Пузанов.

15 декабря 2018 года Б.Колесников был избран председателем политсовета партии, а глава фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Александр Вилкул выдвинут кандидатом в президенты Украины.

При этом в Едином реестре юридических и физических лиц по-прежнему записано, что сопредседателями партии "Оппозиционный блок" является Ю.Бойко и Б.Колесников, а сопредседателями исполкома партии Александр Касянюк и Сергей Ларин.