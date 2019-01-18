Глава МИД Украины: У нас по факту нет никаких дипотношений с РФ

Украина фактически не поддерживает дипломатические отношения с Российской Федерацией, а существующие контакты сведены к абсолютному минимуму, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"У нас по факту нет никаких дипломатических отношений с Российской Федерацией, они минимизированы до абсолютного минимума, который направлен только на защиту наших граждан. Но мы ищем формулу, как только мы ее найдем, мы обязательно ее применим", - сказал П.Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в пятницу в Киеве.

По его словам, в настоящее время проходят консультации с представителями стран, которые бы могли представлять интересы Украины по защите украинских граждан, находящихся на территории Российской Федерацией.

"Мы проводим консультации с некоторыми из наших друзей относительно возможности, чтобы они представляли (Украину – ИФ), но не буду называть страны, поскольку это, в том числе, вопрос вежливости, но тем не менее это сумасшедший объем работы… И пока что ни одна из них не готова даже приблизительно выполнять тот объем работы, который выполняют наши консулы", - рассказал П.Климкин.

Он также напомнил, что более 2,5 миллионов украинских граждан находятся в Российской Федерации.

"У нас 70 политических заключенных. Я имею в виду и в Российской Федерации, и на территории оккупированного Крыма", - добавил министр.