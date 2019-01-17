КПУ намерена участвовать в парламентских выборах – Симоненко

Лидер Компартии Украины Петр Симоненко заявил, что КПУ намерена участвовать в парламентских выборах.

В эфире телеканала "Наш" в четверг вечером, отвечая на вопрос ведущего, собирается ли Компартия идти на парламентские выборы, П.Симоненко сказал: "Безусловно. Мы – политическая партия, которая поставила задачу в борьбе за власть сменить этот режим и политическое устройство".

Он заявил, что Компартия не запрещена в Украине, несмотря на то, что Министерство юстиции утверждает обратное. "Компартия не запрещена. Мы зарегистрированы в Министерстве юстиции. Официальная пропаганда все время говорит для избирателей, что Компартия запрещена, это делается технологически", - подчеркнул П.Симоненко.

Что касается участия в выборах президент Украины, которые пройдут в конце марта этого года, то, по словам П.Симоненко, если Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не зарегистрирует его кандидатом в президенты от Компартии, он пойдет на президентские выборы как самовыдвиженец.

"Мы реально отдаем в себе отчет, какими методами будут относительно нас действовать, потому что все эти пять лет они пытались запретить нас, поэтому мы естественно рассмотрели вопрос, и съезд мне поручил, что если будет проблема с выдвижением от Компании и не зарегистрируют (кандидатом в президенты – ИФ), то делать самовыдвижение. И это партия будет поддерживать", - заявил лидер КПУ.

Вместе с тем, он отметил, что залог для участия в президентских выборах в 2,5 млн грн – это для партии "очень большое бремя", но сейчас идет сбор средств для залога.

"Мы поставили задачу до 20 января, чтобы партийные комитеты, с каждым коммунистом поговорили… переговорили: поддержите партию. Надо сегодня, чтобы Компартия принимала (участие в выборах – ИФ) – другого варианта нет", - сказал лидер КПУ.

Ранее 3 января 2019 года Коммунистическая партия Украины (КПУ) выдвинула Петра Симоненко кандидатом на пост президента Украины. Кроме того, съезд обязал партийные комитеты и партийные организации завершить до 20 января сбор средств для денежного залога кандидата на пост президента Украины.

Как сообщалось, 8 июля 2014 года Минюст и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд Киева с иском о запрете КПУ на территории государства. 16 декабря 2015 года суд запретил деятельность КПУ по иску Минюста. 28 декабря КПУ обратилась в Киевский апелляционный админсуд с апелляционной жалобой на соответствующее постановление Окружного админсуда Киева.

25 января 2016 года Высший административный суд Украины отказал в открытии кассационного производства по кассационной жалобе КПУ, которая в судебном порядке пыталась обжаловать правовой вывод Комиссии по вопросам соблюдения закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

Данное постановление Высшего административного суда Украины обжалованию не подлежит. "Таким образом, административные суды пришли к заключению, что доводы представителей и адвокатов Коммунистической партии Украины не являются обоснованными. То есть окончательно подтвердили правомерность вышеупомянутого правового вывода и соответственно запрет КПУ", - прокомментировали тогда это решение в Минюсте.

При этом, как сообщается в ответе Министерства юстиции Украины на запрос интернет-издания "Украинская правда", "запрет деятельности партии не означает автоматического прекращения деятельности юрлица". "Такое прекращение происходит в порядке, установленном действующим законодательством, в том числе путем создания ликвидационной комиссии, которая имеет полномочия на основании закона, а также положений устава, определять судьбу имущества", - сказано в письме Минюста.