Политика

13:37 17.01.2019

С начала избирательной кампании полиция составила 15 протоколов об админнарушениях

1 мин читать
С начала избирательной кампании полиция составила 15 протоколов об админнарушениях

 За более чем две недели избирательной кампании в Украине в полицию поступило около 50 сообщений о возможных правонарушениях в сфере избирательного законодательства, составлено 15 протоколов об административных правонарушениях.

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины со ссылкой на заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича, преимущественная часть информации о выявленных нарушениях касается отсутствия всей предусмотренной законодательством информации на агитационной продукции.

Замглавы Нацполиции отметил, что, в частности, отсутствует информация об учреждении, которое осуществляет печать, данные о тираже. По всем этим фактам составлены 15 админпротоколов, материалы будут направлены в суд для принятия решений.

По словам А.Фацевича, полиция проводит проверку поступивших 52 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства на территории 14 областей Украины.

"Мы получаем и фиксируем информацию о нарушениях, а потом ее проверяем. В случаях, когда информация подтверждается – полиция соответствующим образом реагирует на нарушения, без каких-либо исключений. Поэтому мы предостерегаем всех участников избирательной гонки от нарушений законодательства", - подчеркнул замглавы Нацполии.

В департаменте коммуникации Нацполиции напоминают, что на выборах 2015 года был осужден 81 человек за совершение неправомерных действий, связанных с нарушением избирательного законодательства.

Как известно, очередные выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

31 декабря 2018г в Украине стартовала избирательная кампания.

Теги: #админнарушения #полиция #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Гриценко заявил о старте своей избирательной кампании и вновь подчеркнул необходимость объединения усилий с Садовым и Вакарчуком

Нардеп А.Шевченко, кандидат в президенты от партии "Укроп", подал документы в ЦИК

Экс-глава ГФС Насиров принес в ЦИК документы для участия в выборах президента Украины

Богомолец подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Гриценко, Мураев и Куприй официально стали кандидатами в президенты Украины

Н.Савченко винит СБУ в блокировании процесса регистрации ее кандидатом в президенты

Балашов подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты

Тимошенко выступает за продажу населению Украины газа собственной добычи по вдвое низшей цене

ЦИК зарегистрировала представителя кандидата Гриценко и 4 организации наблюдателей за выборами

Тимошенко: Воплощать новую Конституцию и общественный договор будет Национальный стратегический центр

ПОСЛЕДНЕЕ

Члены "Оппоблока" зарегистрировали два проекта постановления об отмене церковного закона

"Оппоблок" в Раде заявил, что обжалует в КС закон о подчиненности религиозных общин и покинул сессионный зал

В Нацполиции признали, что заявление Бойко о якобы подделке документов в "Оппозиционном блоке" безосновательно

Трамп может объявить о сроках и месте проведения второго саммита с Ким Чен Ыном в ближайшие дни

Ю. Бойко: монетизация лишит субсидий миллион семей

И.Кива: Соцпартия восстанавливает позиции в Социнтерне

Меркель заявила о готовности Берлина "жесткому" Brexit

"Наш край" призывает правительство реализовать программу развития экономики, чтобы остановить отток рабочей силы из Украины

Нардеп Каплин зарегистрировал проект постановления о 10-й годовщине газовых контрактов между Украиной и РФ

В Дублине готовятся к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценарию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА