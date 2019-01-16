Ю. Бойко: монетизация лишит субсидий миллион семей

Вопрос тарифов, субсидий и роста цен сегодня является ключевым для выживания миллионов граждан Украины, заявил народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы – За життя" Юрий Бойко.

"Люди требуют, чтобы тарифы были уменьшены. К тому же, власть начала урезать субсидии и отбирать их без оснований. Вопрос тарифов и субсидий сегодня является ключевым для выживания миллионов граждан Украины. Но пока будет эта власть, ни один вопрос социальной защиты не будет решен в пользу людей", – подчеркнул оппозиционный политик во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады, сообщает пресс-служба платформы в среду.

Ю.Бойко отметил, что внедрение системы монетизации субсидий приведет к сокращению количества их получателей.

"Система монетизации субсидий подготовлена таким образом, чтобы уменьшить еще примерно на 1 млн количество их получателей. Если принимается решение по такому социально значимому вопросу, касающемуся огромного количества людей, то сначала нужно реализовать пилотный проект на базе одной или нескольких областей, выявить все плюсы и минусы и только потом воплощать это по всей стране. Это понятно абсолютно всем, кроме нынешнего правительства", – подчеркнул основатель "Оппозиционной платформы – За життя ".

Ю.Бойко также заявил о необходимости контроля за ценами на товары первой необходимости.

"Не может правительство отделиться от контроля за ценами на товары первой необходимости. Потому что, если нет контроля, то это срабатывает как спусковой крючок для роста цен на все товары. И далее инфляция съедает любое повышение зарплат и пенсий. Чтобы такого не произошло, параллельно с ростом зарплаты должен идти контроль за ценами, за лекарствами, за товарами, за коммунальным услугами. И тогда это сработает. А если, не контролируя цены, даже и повышать зарплаты, то все равно люди этого не почувствуют, потому что все съест инфляция", – отметил оппозиционный политик.

"Оппозиционная платформа – За життя" напоминает, что Ю.Бойко подал законопроект №9403, который предусматривает уменьшение цены на газ до 4820 грн за тыс. куб.м. Также "Оппозиционная платформа – За життя" выступает за восстановление контроля за ценами на товары первой необходимости и повышение социальной защиты граждан, особенно уязвимых слоев населения.