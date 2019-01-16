Политика

10:32 16.01.2019

Нардеп Каплин зарегистрировал проект постановления о 10-й годовщине газовых контрактов между Украиной и РФ

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Нардеп Каплин зарегистрировал проект постановления о 10-й годовщине газовых контрактов между Украиной и РФ

Народный депутат Сергей Каплин, лидер Социал-демократической партии (СДП), зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о 10-й годовщине подписания газовых контрактов между Украиной и Российской Федерацией.

"Зарегистрировал постановление о 10-й годовщине подписания кабальных газовых контрактов бывшими премьер-министрами Украины и Российской Федерации Юлией Тимошенко и Владимиром Путиным", - написал С.Каплин на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что в результате подписания этого контакта "экономика потеряла около 2 триллионов гривень, разрушено целые отрасли, начался отток трудового капитала за границу, Украина потеряла энергетический суверенитет".

По его словам, проект постановления предлагает осудить действия правительства Ю.Тимошенко.

"По результатам рассмотрения требую осудить действия правительства Тимошенко, направляю обращение в ГПУ, НАБУ, требую провести тщательный аудит по потерям для экономики и простых людей", - написал он.

Теги: #каплин #газ #постановление #сдп
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