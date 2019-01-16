Трампа не остановит нежелание демократов вести переговоры о стене на границе с Мексикой

Демократы отказываются вести переговоры даже о частичном финансировании стены на границе с Мексикой, но это не остановит президента Дональда Трампа и его администрацию, написал вице-президент Майк Пенс в своей статье, опубликованной в газете USA Today.

"Даже сейчас, когда мы сталкиваемся с кризисом на нашей южной границе и когда 800 тыс. федеральных рабочих находятся без зарплаты, демократы в Конгрессе не желают серьезно обсуждать даже частичное финансирование стены. Президента Трампа и нашу администрацию не остановит противодействие демократов. Американский народ хочет видеть действия, и мы намерены их осуществить", - заявил М.Пенс в своей статье.

По его словам, именно нежелание демократов идти на компромисс привело к самому продолжительному закрытию правительства в истории США.

"Американский народ заслуживает лучшего. Только сознательно слепые или политически слепые могут не видеть масштабов этого кризиса", - подчеркнул он.

В подтверждение кризиса национальной безопасности и гуманитарного кризиса М.Пенс привел данные, согласно которым ежедневно южную границу США пересекает в среднем 2 тыс. незаконных мигрантов, с которыми в страну приходят наркотики, криминал и насилие.

"Мы скорбим о семьях 300 американцев, которые умирают каждую неделю от передозировки героина, почти 90% которого поступает в страну через нашу южную границу", - отметил вице-президент.

Кроме того, страдают от насилия и сами иммигранты.

"Пришло время демократам в Конгрессе сделать свою работу, вести переговоры добросовестно и достичь соглашения, которое положит конец гуманитарному кризису и кризису безопасности на нашей границе и вновь откроет правительство. Американский народ не заслуживает меньшего", - заключил он.