Латвия пообещала поддержку Украине в международных организациях

Латвия вместе с союзниками пообещала активную поддержку Украине в связи с агрессией России на востоке, и призвали РФ к немедленному освобождению украинских моряков и военных кораблей, сообщила пресс-служба МИД Латвии.

"Агрессия России в Керченском проливе и блокада в Азовском море является недопустимым нарушением международного права. Россия должна немедленно и безоговорочно освободить арестованных украинских моряков и захваченные корабли, а также соблюдать международные обязательства и предоставить свободу судоходства в Азовском море", - отметил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Кроме того, он отметил, что Латвия вместе с союзниками будет продолжать активно поддерживать Украину в международных организациях и предлагать другую практическую помощь.

"Украина может рассчитывать на поддержку со стороны стран Балтии, Польши и других стран-единомышленников. Латвия и союзники будут активно поддерживать Украину в международных организациях. Как и прежде, Латвия также предоставит возможность молодым украинцам бесплатно обучаться в латвийских университетах, а также предоставлять гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь украинскому гражданскому населению и военнослужащим", - подтвердил министр.

В рамках своего пребывания министры иностранных дел из Днепра в в формате видеоконференцсвязи связались с высшим руководством порта Мариуполь, который сообщил им о негативных последствиях для порта после разрушительных действий России в Азовском море.