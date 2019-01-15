Сенаторы через несколько часов проголосуют по резолюции о блокировке снятия санкций США со связанных с Дерипаской компаний

В Сенате США в ближайшие часы, как ожидается, состоится голосование по резолюции о блокировке снятия санкций с компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, передают американские СМИ.

По предварительным данным, голосование состоится во второй половине дня по местному времени, приблизительно, в 16.00 по местному времени.

Перед этим голосованием глава Минфина Стивен Мнучин встретился с республиканцами сената США, чтобы убедить их не поддерживать подготовленный демократами проект резолюции. Похожую встречу с сенаторами он уже проводил на прошлой неделе.

В ходе встречи он сказал, что не откажется от планов снять санкции с "Русала".

Как сообщалось, ранее во вторник лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер заявил, что вносит законопроект, который призван блокировать снятие санкций с компаний, связанных с О.Дерипаской.

Накануне сообщалось, что лидер демократического меньшинства в сенате США Чак Шумер хочет добиться проведения голосования о санкциях в отношении "РусАла" во вторник.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal писала, что попытки демократов заблокировать предложение Минфина США об исключении En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка, вероятнее всего, не увенчаются успехом из-за недостаточной поддержки со стороны республиканцев.

19 декабря Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные О.Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Минфин США 6 апреля объявил о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов, компаний и правительственных служащих. В SDN list, в частности, попали О.Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. В "черный список" были включены две публичные компании - "РусАл" и En+ Group, основным владельцем которых является О.Дерипаска.