Политика

21:58 15.01.2019

Парламент Великобритании не одобрил соглашение по Brexit

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Палата общин британского парламента в ходе голосования во вторник вечером отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из ЕС.

"За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432. Заседание парламента транслирует британское телевидение.

Помимо соглашения на голосование в британской Палате общин был вынесен также документ о положениях о будущих отношениях Великобритании и ЕС.

Британские СМИ отмечают, что подобная ситуация может привести к тому, что Великобритания выйдет из ЕС без заключения сделки, либо проведет повторный референдум, или же вернется к переговорам с ЕС. Также, по мнению СМИ, не исключены внеочередные всеобщие выборы.

Теперь у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй есть всего три дня, чтобы представить парламенту план "Б" по Brexit.

Ожидается, что Т.Мэй может попытаться провести свою сделку через парламент еще раз спустя несколько дней. За это время Т.Мэй, возможно, получит ряд уступок от ЕС. Кроме того, парламентариев может склонить в пользу сделки резкая реакция финансовых рынков на неудачное голосование.

В период между голосованиями может активизироваться Лейбористская партия, которая для начала может попытаться склонить парламент к проведению всеобщего голосования, а затем попробовать заручиться поддержкой для проведения повторного референдума.

Выход Великобритании из ЕС запланирован на 29 марта, после чего начнется переходный период, который продлится до декабря 2021 года.

Теги: #соглашение #ес #парламент #британия
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