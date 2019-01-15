Политика

15:01 15.01.2019

Установление мира на Донбассе не зависит от украинских политиков - Порошенко

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Установление мира на Донбассе не зависит от украинских политиков - Порошенко

Украина никогда не возвратится в российское ярмо, вновь заявляет президент Украины Петр Порошенко, комментируя обещания ряда украинских политиков об установлении скорейшего мира на Донбассе.

"Сейчас некоторые обещают, что немедленно они принесут мир. Мир не зависит от украинских политиков, они могут принести только поражение, только капитуляцию, только сдачу Украины, только возвращение Украины в русское ярмо. Мы, украинцы, больше никогда этого не допустим", - сказал П.Порошенко по окончанию благодарственного молебна за получение Томоса об автокефалии и создание Православной церкви Украины во вторник в Луцке.

Глава государства подчеркнул, что Украина идет своим путем в Европу.

Теги: #порошенко #донбасс
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