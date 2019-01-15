Политика

12:10 15.01.2019

Парубий допускает продление имплементации "языковой статьи" в законе о государственном языке

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Парубий допускает продление имплементации "языковой статьи" в законе о государственном языке

Продление до 2023 года имплементации резонансной "языковой статьи" закона об образовании может быть учтено при принятии во втором чтении и в целом законопроекта о государственном языке, допускает председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Мне кажется, что возможно совмещение и пролонгации… статьи, что обеспечило бы плановое системное исполнение Министерством образования своих обязанностей по введению государственного языка", - сказал А.Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента во вторник.

При этом спикер отметил, что этот вопрос требует консультаций в парламенте.

Он также сообщил, что законопроект о государственном языке во втором чтении и в целом Верховная Рада рассмотрит в феврале. А.Парубий пояснил, что парламент не приступит к этому законопроект на текущей неделе, поскольку подано около 2,5 тыс правок ко второму чтению, из-за чего народные депутаты не успели бы рассмотреть данный проект закона до конца сессии.

Теги: #закон_об_образовании #парубий
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