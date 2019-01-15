И.Геращенко просит Раду в четверг законодательно урегулировать статус пленных моряков

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко призвала парламент в четверг рассмотреть законопроекты, которыми необходимо урегулировать статус украинских военнопленных.

"Хочу попросить парламент, чтобы в четверг одним из ключевых блоков, которые мы поставили на голосование, было рассмотрение семи законопроектов о статусе военнопленных. Потому что наши моряки заявили об этом, а соответствующего законопроекта у нас нет", - сказала И.Геращенко на заседании согласительного совета Верховной Рады во вторник в Киеве.

Первый вице-спикер отметила, что часть законопроектов уже прошли главный комитет по вопросам прав человека. И.Геращенко призвала комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рассмотреть те проекты законов, по которым он является профильным.