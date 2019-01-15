Политика

10:57 15.01.2019

"Оппоблок" требует отчета власти о результатах действовавшего в 10 областях Украины военного положения – Вилкул

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"Оппоблок" требует отчета власти о результатах действовавшего в 10 областях Украины военного положения – Вилкул

Фракция "Оппозиционный блок" по-прежнему требует отчета власти о последствиях для экономики Украины действовавшего на протяжении месяца военного положения в 10 областях, заявляет заместитель председателя фракции Александр Вилкул.

"Действия власти нанесли серьезный вред национальной экономике, потери есть не только в десяти областях, где такое положение было введено, экономические потери есть по всей Украине. Мы до сих пор не получили детального отчета о потерях государственного и местных бюджетов от военного положения. Мы настаиваем на отчете действующей власти за ее политические авантюры", - сказал А.Вилкул на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Верховной Рады во вторник.

Военное положение было введено в 10 областях Украины с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

Теги: #вилкул #военное_положение #оппоблок
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