Политика

10:36 15.01.2019

Парубий поручил профильному комитету доработать законопроект о смене подчиненности религиозных общин

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Парубий поручил профильному комитету доработать законопроект о смене подчиненности религиозных общин

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил парламентскому комитету по вопросам культуры и духовности доработать законопроект о смене подчиненности религиозных общин и заявил, что парламент в этот четверг может рассмотреть данную инициативу.

"К сожалению, он (законопроект №4128 – ИФ) не учитывает все процедурные и юридические нюансы, поэтому я обратился с просьбой к комитету, чтобы был разработан новый законопроект – доработанный и усовершенствованный в соответствии с рекомендациями и решениями Европейского суда по правам человека – проект закона относительно смены религиозными общинами подчиненности", - заявил спикер парламента на заседании согласительного совета во вторник.

А.Парубий напомнил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон о свободе совести и религиозных организациях относительно смены религиозными громадами подчиненности.

Он также высказал надежду, что новая редакция законопроекта будет соответствовать лучшим европейским стандартам и поможет в полной мере реализовать права верующих, обеспечит свободу совести.

"Я надеюсь, что комитет в среду может рассмотреть и принять решение. Если будет воля парламента, мы в четверг сможем включить в повестку дня сессии для принятия решения по доработанному проекту закона", - сказал спикер.

В то же время, А.Парубий подчеркнул, что задача украинского парламента –обеспечить законодательной базой, чтобы процесс перехода религиозных общин был неконфликтным и юридически взвешенным.

Теги: #законопрект #парубий #религиозные_общины
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