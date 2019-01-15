Тимошенко выступает за продажу населению Украины газа собственной добычи по вдвое низшей цене

Сразу после победы на выборах новый президент подаст в парламент законопроект об изменении порядка обеспечения населения газом, согласно которому украинцы получат газ собственной добычи по вдвое низшей цене, что существенно уменьшит расходы на жилищно-коммунальные услуги, заявляет лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Как сообщается на официальном сайте партии, в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV политик объяснила, что с момента получения Украиной независимости и до 2014 года существовал порядок, согласно которому украинский газ собственной добычи отдавался на потребности населения "по украинским ценам".

"Это было нормой, которая была утверждена постановлениями правительства и решением НАК "Нефтегаза". Бананы в Эквадоре продают по ценам Германии? Или лосось в Норвегии по ценам Африки? В Казахстане свой газ продают народу по 80-90 долларов за тысячу кубометров, а нам по 305 долларов с 2014 года. Кто это придумал, кто это посчитал, чтобы 300% рентабельности, прибылей на год, зарабатывали на людях, какие имеют в 16 раз ниже доходы, чем в Европе?" – отметила Ю.Тимошенко.