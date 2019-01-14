Политика

18:15 14.01.2019

Трамп назвал фейковой новостью предположения о том, что он мог скрыть детали переговоров с Путиным

1 мин читать
Трамп назвал фейковой новостью предположения о том, что он мог скрыть детали переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что предположения СМИ о том, что он стремился скрыть детали об итогах своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, лишены оснований.

"Я ничего не знаю об этом. Все это - фейковые новости", - заявил Д.Трамп, комментируя публикацию The Washington Post о том, что он якобы пытался скрыть ряд фактов о переговорах с В.Путиным, которые состоялись в Хельсинки в 2018 году.

"Эти переговоры были успешными", - добавил Д.Трамп, слова которого приводят западные СМИ.

Лидер США также отметил, что часто проводит переговоры с глазу на глаз с иностранными лидерами. В частности, он назвал председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Японии Синдзо Абэ. "В этом нет ничего удивительного", - добавил Д.Трамп.

Тема контактов Д.Трампа с президентом РФ в последние дни активно обсуждается не только в американских СМИ, но и в Конгрессе. В частности, конгрессмены-демократы выясняют, имеют ли они право вызвать на слушания переводчика Д.Трампа, чтобы выяснить у него интересующие их детали о контактах президента США с президентом РФ.

Теги: #сша #трамп #путин
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Помпео заявил о проведении переговоров вокруг создания буферной зоны на границе Сирии

Посол США в Берлине предупредил немецкие компании о риске санкций в связи с участием в "Северном потоке 2"

Турция, несмотря на угрозы Трампа, продолжит воевать с курдскими группировками

Трамп скрыл от членов администрации подробности своих бесед с Путиным – газета

Посол США в Берлине предупредил ряд немецких компаний о риске санкций в связи с участием в проекте "Северный поток-2"

Трамп обвинил The New York Times в публикации оскорбляющей его статьи

Вашингтон предложил КНДР провести второй саммит в феврале во Вьетнаме

Помпео назвал "глупыми" утверждения The New York Times о расследовании ФБР в отношении Трампа

Помпео надеется на успешное разрешение ситуации с Турцией и сирийскими курдами

Трамп заявил, что ждет демократов в Белом доме для решения проблемы "шатдауна"

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК зарегистрировала представителя кандидата Гриценко и 4 организации наблюдателей за выборами

Юрий Бойко: После смены власти мы сделаем все, чтобы зарплаты шахтерам выплачивались вовремя

Тимошенко: Воплощать новую Конституцию и общественный договор будет Национальный стратегический центр

Соглашение по Brexit учитывает уникальные обстоятельства на острове Ирландия - ЕК

Британия получила от ЕС новые гарантии относительно соглашения по Brexit - Мэй

Brexit окажется под угрозой, если сделка с ЕС сорвется - Мэй

Пашинян назначен премьером Армении

Постпред Ельченко: в Украине появится "посол ООН"

Македония стала Северной

Гриценко намерен убрать дуализм исполнительной власти в Конституции, усилить децентрализацию и выполнить свою программу за один срок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА