Трамп назвал фейковой новостью предположения о том, что он мог скрыть детали переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что предположения СМИ о том, что он стремился скрыть детали об итогах своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, лишены оснований.

"Я ничего не знаю об этом. Все это - фейковые новости", - заявил Д.Трамп, комментируя публикацию The Washington Post о том, что он якобы пытался скрыть ряд фактов о переговорах с В.Путиным, которые состоялись в Хельсинки в 2018 году.

"Эти переговоры были успешными", - добавил Д.Трамп, слова которого приводят западные СМИ.

Лидер США также отметил, что часто проводит переговоры с глазу на глаз с иностранными лидерами. В частности, он назвал председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Японии Синдзо Абэ. "В этом нет ничего удивительного", - добавил Д.Трамп.

Тема контактов Д.Трампа с президентом РФ в последние дни активно обсуждается не только в американских СМИ, но и в Конгрессе. В частности, конгрессмены-демократы выясняют, имеют ли они право вызвать на слушания переводчика Д.Трампа, чтобы выяснить у него интересующие их детали о контактах президента США с президентом РФ.