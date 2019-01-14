Политика

17:41 14.01.2019

Помпео заявил о проведении переговоров вокруг создания буферной зоны на границе Сирии

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Помпео заявил о проведении переговоров вокруг создания буферной зоны на границе Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что в настоящее время ведутся переговоры вокруг предложения Вашингтона о создании так называемой зоны безопасности на северо-востоке Сирии, передает агентство Associated Press.

"Мы хотим безопасную границу для всех сторон", - сказал М.Помпео журналистам в Эр-Рияде.

"Мы бы хотели бы быть уверенными в том, что ребята, которые вместе с нами сражались, чтобы разбить ИГ в безопасности, а также, что террористы в Сирии не смогут атаковать Турцию. Это наши параллельные цели", - добавил госсекретарь США.

По его словам, создание буферной зоны будет полезно всем в регионе и переговоры о ней ведутся между заинтересованными сторонами.

Теги: #помпео #сша #сирия
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