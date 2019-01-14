Политика

17:15 14.01.2019

ЦИК зарегистрировала представителя кандидата Гриценко и 4 организации наблюдателей за выборами

1 мин читать
ЦИК зарегистрировала представителя кандидата Гриценко и 4 организации наблюдателей за выборами

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала уполномоченным представителем кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко в ЦИК адвоката Руслана Чернолуцкого, доктора юридических наук и специалиста по конституционному праву, который известен защитой интересов экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в судах после лишения его гражданства Украины выдворения из страны.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", также на заседании в понедельник ЦИК разрешил наблюдать за выборами 31 марта четырем общественными организациям: Всеукраинской ассоциации участников избирательного процесса, Лиге избирателей, международной организации "Триумвират" и организации "Я за ЮВТ".

Таким образом, уже 21 организация имеет право наблюдать за очередными президентскими выборами в Украине, запланированными на 31 марта сего года.

Кроме того, ЦИК повторно отказала в регистрации кандидатом в президенты правозащитнику из г.Бровары Киевской области Владимиру Ратушу из-за того, что он не внес предусмотренный законодательством залог в размере 2,5 млн грн.

Теги: #наблюдатели #цик #выборы #представители
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тимошенко: Воплощать новую Конституцию и общественный договор будет Национальный стратегический центр

Гриценко намерен убрать дуализм исполнительной власти в Конституции, усилить децентрализацию и выполнить свою программу за один срок

Внешняя политика должна быть нацелена на обеспечение безопасности Украины, защиту граждан и продвижение ее экономических интересов - Гриценко

Гриценко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Садовый заявил о готовности к политическому союзу на парламентских выборах

ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам, разрешила наблюдать за выборами президента "Национальным дружинам", Комитету избирателей и еще 2 организациям

А.Гриценко живет на проценты от вкладов, пенсию и зарплату доцента, владеет авто и гидроциклом, имеет сбережения в гривне и долларах

Гриценко на посту президента Украины обещает назначать на госдолжности патриотов-профессионалов и искоренить коррупцию

Гриценко считает, что за 5 лет президентского срока можно решить вопрос возвращения оккупированной части Донбасса в состав Украины

Нардеп Найем призывает Садового, Вакарчука и Гриценко дать шанс проголосовать за одного из них на выборах президента

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп назвал фейковой новостью предположения о том, что он мог скрыть детали переговоров с Путиным

Помпео заявил о проведении переговоров вокруг создания буферной зоны на границе Сирии

Юрий Бойко: После смены власти мы сделаем все, чтобы зарплаты шахтерам выплачивались вовремя

Соглашение по Brexit учитывает уникальные обстоятельства на острове Ирландия - ЕК

Британия получила от ЕС новые гарантии относительно соглашения по Brexit - Мэй

Brexit окажется под угрозой, если сделка с ЕС сорвется - Мэй

Пашинян назначен премьером Армении

Постпред Ельченко: в Украине появится "посол ООН"

Македония стала Северной

Посол США в Берлине предупредил немецкие компании о риске санкций в связи с участием в "Северном потоке 2"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА