Юрий Бойко: После смены власти мы сделаем все, чтобы зарплаты шахтерам выплачивались вовремя

Народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко заявляет о недопустимости невыплаты зарплат работникам государственных шахт.

"Юрий Бойко отметил, что тысячи шахтерских семей оказались заложниками бюджетных игр власти, которая полностью игнорирует проблемы горняков, вынужденных бастовать, выходить с пикетами под Кабмин и даже объявлять голодовки из-за невыплаченных зарплат за уже добытый и отгруженный уголь", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте платформы.

Ю.Бойко заявил, что представители "Оппоплатформы" добились выделения государственным шахтам 2,5 млрд грн на погашение задолженности по зарплате и на техническое переоснащение.

"Простая процедура – выплатить работникам государственных шахт заработанное за уже отгруженный уголь – превратилась в многомесячную эпопею, игнорирование этой проблемы правительством и в многочисленные забастовки и пикеты горняков", - сказал политик.

Ю.Бойко также добавил, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена выяснить, почему шахтерам не выплачивают бюджетные деньги и почему сложившаяся ситуация не становится объектом внимания правоохранителей.