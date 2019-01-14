Политика

16:57 14.01.2019

Юрий Бойко: После смены власти мы сделаем все, чтобы зарплаты шахтерам выплачивались вовремя

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Юрий Бойко: После смены власти мы сделаем все, чтобы зарплаты шахтерам выплачивались вовремя

Народный депутат, основатель "Оппозиционной платформы – за жизнь" Юрий Бойко заявляет о недопустимости невыплаты зарплат работникам государственных шахт.

"Юрий Бойко отметил, что тысячи шахтерских семей оказались заложниками бюджетных игр власти, которая полностью игнорирует проблемы горняков, вынужденных бастовать, выходить с пикетами под Кабмин и даже объявлять голодовки из-за невыплаченных зарплат за уже добытый и отгруженный уголь", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте платформы.

Ю.Бойко заявил, что представители "Оппоплатформы" добились выделения государственным шахтам 2,5 млрд грн на погашение задолженности по зарплате и на техническое переоснащение.

"Простая процедура – выплатить работникам государственных шахт заработанное за уже отгруженный уголь – превратилась в многомесячную эпопею, игнорирование этой проблемы правительством и в многочисленные забастовки и пикеты горняков", - сказал политик.

Ю.Бойко также добавил, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена выяснить, почему шахтерам не выплачивают бюджетные деньги и почему сложившаяся ситуация не становится объектом внимания правоохранителей.

Теги: #за_життя #бойко #оппоблок
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