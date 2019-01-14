Политика

14:33 14.01.2019

Британия получила от ЕС новые гарантии относительно соглашения по Brexit - Мэй

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Британия получила от ЕС новые гарантии относительно соглашения по Brexit - Мэй

Власти ЕС предоставили Лондону разъяснения относительно условий соглашения по Brexit, а также гарантии его соблюдения, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Теперь у нас есть обязательство ЕС приступить к работе по нашим новым отношениям по возможности как можно быстрее после подписания соглашения", - сказала она в понедельник журналистам.

Таким образом, она прокомментировала состоявшийся обмен письмами, посвященный Brexit, с руководством ЕС.

"Я убеждена, что теперь у депутатов (британского парламента - ИФ) есть самые четкие заверения, что это соглашение является наилучшим из возможных", - пояснила она.

Премьер отметила, что речь идет о будущих торговых отношениях между Великобританией и ЕС, включая "страховочный" план по ирландской границе. В то же время она упомянула, что в ЕС отказались вносить изменения в соглашение.

Также она призвала депутатов во вторник поддержать на голосовании соглашение по Brexit.

Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.

Однако с января 2021 года может вступить в силу "страховочный" план по ирландской границе, если ЕС и Великобритания к тому моменту так и не придумают, как избежать "жесткой" границы между Республикой Ирландия и Северной Ирландией. План подразумевает, что ЕС и Великобритания будут находиться на "единой таможенной территории", а отказаться от плана можно только по обоюдному согласию Великобритании и ЕС. Применение "страховочного" плана по ирландской границе может привести к необходимости проверок товаров на границе Северной Ирландии и остальной территории Великобритании, отмечают СМИ. Против такой перспективы ранее выступали многие британские политики.

Теги: #великобритания #brexit #мэй
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