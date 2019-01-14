Brexit окажется под угрозой, если сделка с ЕС сорвется - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что если подготовленная ею сделка с ЕС не пройдет голосование в парламенте, есть риск срыва Brexit.

"Мое мнение, что на сегодняшний день наиболее вероятна парализация в парламенте, что создает риски срыва Brexit", - сказала она в понедельник в эфире BBC, подчеркнув, что отдельные парламентарии добиваются приостановки и срыва процесса выхода королевства из Евросоюза.

Т.Мэй подчеркнула, что предложенная ею сделка отражает итоги референдума о выходе из ЕС и содержит "детальный и практичный план для светлого будущего", добавив, что ей нечего предложить в качестве альтернативы.