Политика

10:09 14.01.2019

Македония стала Северной

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Македония стала Северной

Македонские парламентарии в пятницу одобрили внесение поправок в Конституцию, которыми предусмотрено изменение названия страны с Республики Македония на Республику Северная Македония. Поправки поддержал 81 депутат, или две третьих от общего числа парламентариев. Воздержавшихся и проголосовавших против не было.

В ЕС приветствовали результаты голосования. Так, высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении Евросоюза Йоханнес Хан адресовали свои поздравления македонским властям и народу по этому случаю. "Как политические лидеры, так и граждане продемонстрировали свою решимость использовать эту уникальную и историческую возможность для решения одного из самых старых споров в регионе и решительно продвинуться по пути к Европейскому союзу", - говорится в распространенном в Брюсселе коммюнике. "ЕС решительно поддерживает это соглашение, которое служит примером примирения для региона и Европы в целом", - подчеркнули высокопоставленные представители ЕС. В их заявлении отмечается, что ЕС ожидает дальнейших шагов по полному осуществлению македонско-греческого соглашения о новом названии страны - Республика Северная Македония. Они пообещали, что Европейский союз по-прежнему будет твердо поддерживать эту страну для достижения ею "общей стратегической цели интеграции в ЕС".

Глава правительства Греции Алексис Ципрас приветствовал итоги голосования. По сообщению канцелярии греческого премьера, он поздравил своего македонского коллегу Зорана Заева по телефону.

Теги: #ес #македония #название
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