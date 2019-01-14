Политика

08:26 14.01.2019

Трамп скрыл от членов администрации подробности своих бесед с Путиным – газета

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Трамп скрыл от членов администрации подробности своих бесед с Путиным – газета

 Президент США Дональд Трамп принял все меры к тому, чтобы подробности его беседы с российским лидером Владимиром Путиным в 2017 году в Гамбурге не стали достоянием гласности, в том числе он скрыл их и от членов своей администрации, написала газета The Washington Post в субботу.

В качестве примера она сообщила со ссылкой на источники, работавшие тогда в Белом доме, что после беседы Д.Трамп не только дал указание работавшему на встрече переводчику хранить содержание переговоров в тайне, но и забрал у него рабочие записи, которые тот делал в процессе беседы.

Как пишет газета, неизвестно, поступал ли Д.Трамп таким же образом во всех пяти случаях встреч и бесед с В.Путиным, однако источники отметили, что не нашли детальных записей, касающихся содержания их переговоров даже в секретных материалах Белого дома.

В свою очередь США Д.Трамп опроверг информацию The Washington Post о том, что он скрыл от своей администрации конкретное содержание беседы с российским лидером В.Путиным в 2017 году.

"Это была грандиозная беседа, я ничего не держу под полой", - заявил президент в интервью телеканалу Fox News в воскресенье в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Д.Трамп отметил, что "ни у кого не возникало никаких вопросов" относительно его постоянных встреч в формате "с глазу на глаз" с лидерами других стран.

"Всем известно, что никакого сговора (с Россией, - "ИФ") не было", - подчеркнул президент.

Между тем председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгель заявил в воскресенье, что комитет панирует рассмотреть вопрос, имеющий отношение к содержанию переговоров и бесед президента Д.Трампа с российским лидером В.Путиным.

"Мы проведем слушания, касающиеся тайны, окружающей странные отношения (Д.Трампа, - "ИФ") с Путиным", - говорится в распространенном заявлении законодателя.

Он добавил: "Каждый раз после встреч Трампа с Путиным стране ничего не сообщают".

Теги: #беседы #сша #трамп #путин
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