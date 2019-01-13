Гриценко намерен убрать дуализм исполнительной власти в Конституции, усилить децентрализацию и выполнить свою программу за один срок

Подавший документы для регистрации кандидатом в президенты Украины лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко намерен убрать противоречия между органами исполнительной власти в Конституции Украины и усилить децентрализацию власти.

"Не будет конфликтов во власти – будет Конституция, которая ликвидирует дуализм исполнительной власти, отменит районные и радикально сократит областные государственные администрации, прежде всего их влияние на экономику регионов", - написал он в своей предвыборной программе "Честный президент – будет служить людям!", которую подал в ЦИК 12 января.

А.Гриценко собирается усилить децентрализацию. "Местные громады получат право распоряжаться землями за пределами застройки населенных пунктов. Функции государства будут сокращены и переведены на Интернет-технологии, чтобы минимизировать контакты граждан с чиновником", - отмечает он в своей программе.

Политик также убежден, что для выполнения всех намеченных планов ему достаточно 5 лет одного президентского срока. "А дальше на этой прочной основе уже другие люди, молодые и креативные, которые с моей помощью за пять лет получат опыт управления, - поведут Украину дальше вперед", - указал он.