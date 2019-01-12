Политика

19:58 12.01.2019

В СБУ рассказали, почему вызвали Гриценко на допрос

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В СБУ рассказали, почему вызвали Гриценко на допрос

Служба безопасности Украины пригласила на допрос лидера партии "Гражданская позиция", кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко в качестве свидетеля в связи с обнародованием им информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма, сообщила пресс-служба СБУ.

"Вызов связан с обнародованием им (А.Гриценко – ИФ) в одном из телевизионных эфиров информации об обстоятельствах российской оккупации Донбасса и аннексии Крыма", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства в Фейсбуке в субботу вечером.

В пресс-службе отметили, что показания граждан об известных им фактах развертывания гибридной агрессии РФ являются "патриотической гражданской позицией".

"В то же время, с удивлением ознакомились с сегодняшним заявлением Гриценко, поскольку еще в начале недели человек, который, назвав свою фамилию, заявил о юридическом представления его интересов, согласовал удобное для Гриценко время визита в Службу и выяснил причины и основания для приглашения", - сказано в сообщении.

Теги: #допрос #сбу #украина #гриценко_анатолий
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