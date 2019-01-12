Политика

14:05 12.01.2019

Внешняя политика должна быть нацелена на обеспечение безопасности Украины, защиту граждан и продвижение ее экономических интересов - Гриценко

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Внешняя политика должна быть нацелена на обеспечение безопасности Украины, защиту граждан и продвижение ее экономических интересов - Гриценко

Выдвинутый кандидатом в президенты Украины лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко считает, что внешняя политика государства должна быть нацелена на обеспечение безопасности страны, защиту ее граждан и продвижение ее экономических интересов в отношениях с международными партнерами.

"Наша внешняя политика и дипломатия будут нацелены на выполнение трех ключевых задач: обеспечение безопасности Украины, защиту и освобождение наших граждан, что сейчас особенно актуально, и третье – доминирование экономической составляющей в отношениях с международными партнерами. Продвижение наших товаров на чужие рынки – это рабочие места и технологии тут, в Украине", - сказал он журналистам в субботу после подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Политик подчеркнул, что в случае избрания президентом обеспечит сильную внутреннюю и внешнюю политику государства. "Никто не будет диктовать Украине, как действовать", - отметил он.

Теги: #выборы #гриценко
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