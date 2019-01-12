Политика

13:27 12.01.2019

Гриценко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

1 мин читать
Гриценко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины (в 2005-2007 годах) Анатолий Гриценко подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около 12:00 субботы политик пришел в Центризбирком и передал все необходимые документы для регистрации кандидатом на выборах.

После этого, А.Гриценко провел брифинг для журналистов, повторив основные тезисы своей избирательной кампании, и выступил перед своими сторонниками, которые пришли поддержать его к зданию ЦИК.

Теги: #выборы #гриценко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Садовый заявил о готовности к политическому союзу на парламентских выборах

ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам, разрешила наблюдать за выборами президента "Национальным дружинам", Комитету избирателей и еще 2 организациям

А.Гриценко живет на проценты от вкладов, пенсию и зарплату доцента, владеет авто и гидроциклом, имеет сбережения в гривне и долларах

Гриценко на посту президента Украины обещает назначать на госдолжности патриотов-профессионалов и искоренить коррупцию

Гриценко считает, что за 5 лет президентского срока можно решить вопрос возвращения оккупированной части Донбасса в состав Украины

Нардеп Найем призывает Садового, Вакарчука и Гриценко дать шанс проголосовать за одного из них на выборах президента

"Гражданская позиция" выдвинула своего лидера Гриценко кандидатом в президенты Украины

Гриценко вызвали на 15 января в СБУ на допрос

Мураев подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Сайт Госреестра избирателей адаптирован для мобильных устройств – ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп сравнил кризис на южной границе США с вторжением в страну

Президент Грузии пока не видит предпосылок для восстановления дипотношений с РФ

Администрация Трампа близка к рекорду длительности приостановки работы федеральных учреждений

Великобритания может отказаться от Brexit в случае провала проекта соглашения с ЕС - Хант

Украина поддерживает кандидатуру министра иностранных дел Хорватии на должность нового генсека Совета Европы – МИД

В британском правительстве опасаются срыва сроков по Brexit - СМИ

Макрон из-за напряженного рабочего графика не примет участие в экономическом форуме в Давосе

Партия "Слуга народа" заявляет о готовящихся фейковых митингах от их имени

Трамп отказался от участия в Давосском форуме

Берлин против санкций в отношении Nord Stream 2 - глава МИД ФРГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА