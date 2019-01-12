Гриценко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины (в 2005-2007 годах) Анатолий Гриценко подал документы в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около 12:00 субботы политик пришел в Центризбирком и передал все необходимые документы для регистрации кандидатом на выборах.

После этого, А.Гриценко провел брифинг для журналистов, повторив основные тезисы своей избирательной кампании, и выступил перед своими сторонниками, которые пришли поддержать его к зданию ЦИК.