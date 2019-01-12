Политика

13:17 12.01.2019

Садовый заявил о готовности к политическому союзу на парламентских выборах

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Садовый заявил о готовности к политическому союзу на парламентских выборах

Мэр Львова, лидер партии "Объединение "Самопомич", кандидат в президенты Украины Андрей Садовый заявил о готовности к объединению демократических политических сил на парламентских выборах, которые пройдут осенью текущего года.

Как сообщает "Громадське радио", в эфире программы "Свобода выбора", отвечая на вопрос, готов ли он к объединению с либеральными кандидатами на президентских выборах, А.Садовый сказал, что его кандидатуру поддержала партия. Однако он добавил, что видит возможность более широкий альянс на парламентских выборах.

"Без качественного парламента ничего не будет. Для меня очень важно объединить и Вакарчука (музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук - ИФ), и Гриценко (лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты Анатолий Гриценко – ИФ), "ДемАльянса" (объединение "ДемАльянс" - ИФ), "Силу людей" (партия "Сила людей" - ИФ), все вменяемые политические структуры, чтобы мы на парламентские выборы шли одной мощной командой и имели большинство в парламенте. Тогда реально начнутся изменения ", - сказал А.Садовый.

Теги: #садовый #выборы
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