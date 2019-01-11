Политика

21:56 11.01.2019

ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам, разрешила наблюдать за выборами президента "Национальным дружинам", Комитету избирателей и еще 2 организациям

1 мин читать
ЦИК отказала в регистрации двум кандидатам, разрешила наблюдать за выборами президента "Национальным дружинам", Комитету избирателей и еще 2 организациям

Центральная избирательная комиссия Украины отказала в регистрации кандидатами на пост президента Украины гражданам Виталию Велидченко и Сергею Фаренюку, которые 8 января подали документы в комиссию.

"Рассмотрев предоставленные документы, комиссия установила их несоответствие требованиям избирательного закона и отказала Велидченко Виталию Игоревичу и Фаренюк Сергею Григорьевичу в регистрации кандидатами на пост президента Украины на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - сообщает в пятницу пресс-служба ЦИК.

Помимо этого, ЦИК на заседании 11 января дала разрешение иметь официальных наблюдателей на выборах общественным организациям "Рада громадської варти", "Национальные Дружины", "Запорожский кризисный медиа центр" и Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины".

Таким образом, уже 17 общественных организаций могут наблюдать за выборами президента Украины 31 марта.

Теги: #наблюдатели #цик #украина #кандидаты #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

А.Гриценко живет на проценты от вкладов, пенсию и зарплату доцента, владеет авто и гидроциклом, имеет сбережения в гривне и долларах

Украина поддерживает кандидатуру министра иностранных дел Хорватии на должность нового генсека Совета Европы – МИД

Гриценко на посту президента Украины обещает назначать на госдолжности патриотов-профессионалов и искоренить коррупцию

Гриценко считает, что за 5 лет президентского срока можно решить вопрос возвращения оккупированной части Донбасса в состав Украины

Нардеп Найем призывает Садового, Вакарчука и Гриценко дать шанс проголосовать за одного из них на выборах президента

Мураев подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Сайт Госреестра избирателей адаптирован для мобильных устройств – ЦИК

Апелляционный суд отказал признать противоправным решение ЦИК о ликвидации избирательных участков в РФ – "Опора"

Уже 13 общественных организаций могут наблюдать за выборами президента Украины - ЦИК

Изменения в Конституцию по закреплению интеграции Украины в ЕС и НАТО будут внесены до выборов президента - Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп сравнил кризис на южной границе США с вторжением в страну

Президент Грузии пока не видит предпосылок для восстановления дипотношений с РФ

Администрация Трампа близка к рекорду длительности приостановки работы федеральных учреждений

Великобритания может отказаться от Brexit в случае провала проекта соглашения с ЕС - Хант

В британском правительстве опасаются срыва сроков по Brexit - СМИ

Макрон из-за напряженного рабочего графика не примет участие в экономическом форуме в Давосе

"Гражданская позиция" выдвинула своего лидера Гриценко кандидатом в президенты Украины

Гриценко вызвали на 15 января в СБУ на допрос

Партия "Слуга народа" заявляет о готовящихся фейковых митингах от их имени

Трамп отказался от участия в Давосском форуме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА