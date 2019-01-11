А.Гриценко живет на проценты от вкладов, пенсию и зарплату доцента, владеет авто и гидроциклом, имеет сбережения в гривне и долларах

Лидер партии "Гражданская позиция", экс-министр обороны Украины (в 2005-2007 годах) Анатолий Гриценко, выдвинутый кандидатом в президенты Украины, опубликовал свою декларацию за 2017 год, которая является одним из требований для регистрации кандидатом на выборах.

В 2017 году А.Гриценко получил 139 тыс. 620 грн пенсии, 14 тыс. 885 грн зарплаты по основному месту работы в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", где является доцентом кафедры политологии, и читал с марта 2015 года свой курс "Национальная безопасность Украины".

Он получил также 179 тыс. 792 грн процентов от вклада в "Ощадбанке Украины". Кроме того, на счетах в "Ощадбанке" у него находится $134 тыс. 426, в наличных он хранит $36 тыс. и 120 тыс. грн.

В июле 2013 года А.Гриценко приобрел автомобиль Volvo XC90 (2013 года выпуска) за 486 тыс. 906 грн, а с июля 2006 года в его собственности гидроцикл Yamaha VX700 (2006 года выпуска) стоимостью на дату приобретения 47 тыс. 447 грн.

А.Гриценко является конечным бенефициарным собственником общественной организации "Гражданская позиция" и является ее главой. С марта 2010 года ему также принадлежат товарные знаки "Гражданская позиция" и "Громадська позиція".

Его супруга, главный редактор еженедельника "Зеркало недели" Юлия Мостовая заработала за 2017 год по основному месту работы в ООО "ЗН УА" 374 тыс. 615 грн.

В ее собственности 4 квартиры в Киеве: площадью 110,3 кв. м, приобретенная в декабре 2014 года за 3 млн 553 тыс. 667 грн; площадью 80,2 кв. м, приобретенная в сентябре 2013 года за 812 тыс. 382 грн (в которой прописан сын Юлии Мостовой от первого брака Глеб Разумков); площадью 56,2 кв. м, приобретенная в сентябре 2002 года за 21 тыс. грн (в которой прописаны сам Анатолий Гриценко и их дочь Анна); площадью 39,2 кв. м, приобретенная в августе 2000 года за 9,5 тыс. грн.

С апреля 2005 года Ю.Мостовой принадлежит дом площадью 347,4 кв. м и два земельных участка площадью 2360 кв. м (с июня 2003 года) и 5829 кв. м (с июля 2006 года) в Обуховском районе Киевской области.

В апреле 2016 года Ю.Мостовая стала собственником автомобиля Toyota RAV4 (2016 года выпуска) за 674 тыс. 502 грн.

Ю.Мостовой принадлежит 41% ООО "ЗН Груп" (согласно реестру юридических лиц, 34% принадлежит ее отцу, журналисту Владимиру Мостовому, а еще 25% - его сыну и брату Ю.Мостовой Алексею); 20% ООО "Анкарис" (20% - у В.Мостового и 60% - у проживающего в Нью-Йорке Юрия Орликова), 16,7% ООО "Комьюнити 8" (учредителями которого также являются "ЗН Груп", А.Мостовой и Владимир Михалко), 20% ООО "Издательский дом "Ормос" (среди учредителей также В.Мостовой и Александр Майкл Орликов из Нью-Йорка), занимающихся изданием газет.

Ю.Мостовая является конечным бенефициарным собственником этих ООО, а также ООО "ЗН УА" и общественной организации "Хартия-4".