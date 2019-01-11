Политика

18:42 11.01.2019

Трамп сравнил кризис на южной границе США с вторжением в страну

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Трамп сравнил кризис на южной границе США с вторжением в страну

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ситуация на американо-мексиканской границе шокировала его своим масштабом и похожа на вторжение в США.

"Гуманитарный кризис на южной границе страны: я только что вернулся оттуда, и ситуация оказалась гораздо хуже, чем можно было себе представить. Это вторжение!" - написал Д.Трамп в пятницу в своем Twitter.

По словам президента, лидер сенатского меньшинства Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси не знают, насколько опасна эта ситуация для всей страны.

"Предыдущие американские администрации давно должны были построить стальное заграждение или стену (на границе с Мексикой - ИФ). Они этого не сделали, но я сделаю", - добавил Д.Трамп.

При этом американский лидер вновь подчеркнул, что без стены США не будут в безопасности от преступных группировок и наркотрафика, источником которых является Мексика.

Теги: #сша #трамп #мексика #стена
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