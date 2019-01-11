Политика

18:20 11.01.2019

Президент Грузии пока не видит предпосылок для восстановления дипотношений с РФ

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Президент Грузии пока не видит предпосылок для восстановления дипотношений с РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на данном этапе не видит условий для восстановления дипломатических отношений с Россией.

"Я не готова дать в этом направлении какие-либо советы правительству или законодательному органу", - заявила С.Зурабишвили в пятницу на пресс-конференции.

Она считает, что восстановление дипломатических отношений, начало диалога или каких-либо новых отношений с РФ в настоящее время невозможно без участия "главных партнеров Грузии".

Теги: #рф #дипотношения #грузия
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