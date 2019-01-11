Администрация Трампа близка к рекорду длительности приостановки работы федеральных учреждений

Приостановка работы части федеральных учреждений США (шатдаун) привела к тому, что несколько сотен тысяч служащих не получили вовремя денежные выплаты, передает в пятницу агентство Associated Press (AP).

По данным AP, 800 тыс. госслужащих, более половины из которых все еще выполняют свои обязанности, не получили заработную плату в пятницу.

AP отмечает, что администрация США близка к тому, чтобы установить рекорд по длительности приостановки работы федеральных учреждений.

Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Потери американской экономики в результате приостановки работы части федеральных учреждений США могут составить порядка $1,2 млрд в неделю.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что имеет полное право объявить чрезвычайное положение в стране, если не достигнет договоренности с Конгрессом о финансировании строительства пограничной стены с Мексикой.