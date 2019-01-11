Политика

18:08 11.01.2019

Администрация Трампа близка к рекорду длительности приостановки работы федеральных учреждений

1 мин читать
Администрация Трампа близка к рекорду длительности приостановки работы федеральных учреждений

Приостановка работы части федеральных учреждений США (шатдаун) привела к тому, что несколько сотен тысяч служащих не получили вовремя денежные выплаты, передает в пятницу агентство Associated Press (AP).

По данным AP, 800 тыс. госслужащих, более половины из которых все еще выполняют свои обязанности, не получили заработную плату в пятницу.

AP отмечает, что администрация США близка к тому, чтобы установить рекорд по длительности приостановки работы федеральных учреждений.

Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Потери американской экономики в результате приостановки работы части федеральных учреждений США могут составить порядка $1,2 млрд в неделю.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что имеет полное право объявить чрезвычайное положение в стране, если не достигнет договоренности с Конгрессом о финансировании строительства пограничной стены с Мексикой.

Теги: #бюджет #трамп #кадры #сша
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп сравнил кризис на южной границе США с вторжением в страну

Трамп отказался от участия в Давосском форуме

Трамп отменит поездку в Давос в случае сохранения шатдауна

Палата представителей США одобрила законопроект о частичном возобновлении финансирования правительства

Ким Чен Ын пообещал приложить усилия для достижения хороших результатов во время второй встречи с Трампом

Поездка Трампа в Давос может быть отменена из-за "шатдауна"

Демократы в сенате США заблокировали законопроект о новых санкциях против Сирии

В Еврокомиссии подтвердили, что американская администрация понизила статус представительства ЕС в США

Трамп сообщил о гибели боевика "Аль-Каиды", который был одним из организаторов нападения на эсминец USS Cole в 2000 году

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты для завершения "шатдауна"

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент Грузии пока не видит предпосылок для восстановления дипотношений с РФ

Великобритания может отказаться от Brexit в случае провала проекта соглашения с ЕС - Хант

Украина поддерживает кандидатуру министра иностранных дел Хорватии на должность нового генсека Совета Европы – МИД

Гриценко на посту президента Украины обещает назначать на госдолжности патриотов-профессионалов и искоренить коррупцию

В британском правительстве опасаются срыва сроков по Brexit - СМИ

Гриценко считает, что за 5 лет президентского срока можно решить вопрос возвращения оккупированной части Донбасса в состав Украины

Макрон из-за напряженного рабочего графика не примет участие в экономическом форуме в Давосе

Нардеп Найем призывает Садового, Вакарчука и Гриценко дать шанс проголосовать за одного из них на выборах президента

"Гражданская позиция" выдвинула своего лидера Гриценко кандидатом в президенты Украины

Гриценко вызвали на 15 января в СБУ на допрос

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА