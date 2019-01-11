Украина поддерживает кандидатуру министра иностранных дел Хорватии на должность нового генсека Совета Европы – МИД

Среди кандидатов на должность нового генерального секретаря Совета Европы Украина поддерживает вице-премьер-министра, министра иностранных дел Хорватии Марию Пейчинович-Бурич.

"Сегодня Совету Европу как никогда нужен лидер, который сможет объединить членов, опираясь на принципы и ценности, закрепленные в уставе. Хотя мы и убеждены, что лучший и сильнейший кандидат должен победить в прозрачной и честной борьбе, мы настаиваем на том, что после 70 лет доминирования мужчин во главе Секретариата, женщины Европы должны получить еще одну возможность направлять Совет Европы через бурные времена", - говорится в сообщении МИД Украины от 23 октября 2018 года, которое 11 января 2019 года приводит заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в Твиттере.

Заместитель министра также добавил, что если "вчера выглядело, что выборы могли стать утверждением избранного за кулисами единого кандидата, то сегодня есть шанс на здоровую конкуренцию, где ПАСЕ - это не съезд КПСС".