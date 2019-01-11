Политика

15:35 11.01.2019

Гриценко на посту президента Украины обещает назначать на госдолжности патриотов-профессионалов и искоренить коррупцию

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Гриценко на посту президента Украины обещает назначать на госдолжности патриотов-профессионалов и искоренить коррупцию

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко подчеркивает, что в случае его избрания президентом Украины не примет ни одного решения вразрез с национальными интересами страны, а на государственные должности будет назначать только профессиональных и порядочных патриотов.

"Я не подпишу ни одного соглашения, которое бы не соответствовало национальным интересам Украины, ни одного закона, который не был бы подкреплен реальными ресурсами для его выполнения, ни одного закона, который бы ограничивал какие-либо права и свободы граждан Украины", - сказал он, выступая в пятницу на форуме демократических сил после выдвижения его кандидатом в президенты Украины на съезде "Гражданской позиции".

А.Гриценко отметил, что уже в ходе избирательной кампании представит свои кандидатуры на должности генерального прокурора, глав Службы безопасности и Нацбанка Украины, которые будут предложены по критериям профессионализма, порядочности и патриотизма.

Он подчеркнул, что у него нет никаких обязательств перед кем-либо, которые сделали бы невозможным выполнение тех обязательств, которые он берет на себя как кандидат в президенты.

Политик отметил, что когда его называют "недоговороспособным", то это соответствует действительности, если речь идет о схемах, "договорняках" и покрывании различных преступлений.

Лидер "Гражданской позиции" заявил, что в случае его президентства никто больше не будет давать взятки представителям властной верхушки в Украине, с этим будет вестись жесткая борьба, начиная с членов его партии, если они будут уличены в подобных действиях.

На форуме демократических сил А.Гриценко была представлена команда кандидата в президенты, в которую вошли известные политики, в частности, Виктор Чумак, Николай Томенко, Николай Катеринчук, Тарас Стецькив, Наталья Новак.

Кроме того, на форуме в качестве приглашенных гостей присутствовали народные депутаты Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Светлана Залищук, а также экс-министр финансов Украины Александр Данилюк.

Теги: #президент #выборы #гриценко
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