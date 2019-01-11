Политика

14:54 11.01.2019

В британском правительстве опасаются срыва сроков по Brexit - СМИ

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В британском правительстве опасаются срыва сроков по Brexit - СМИ

Выход Великобритании из ЕС, запланированный на 29 марта 2019 года, может быть перенесен на более поздний срок, сообщает в пятницу газета Evening Standard со ссылкой на источники в британском кабмине.

Причиной такой задержки, по мнению министров, может стать тот факт, что британскому парламенту перед Brexit необходимо принять как минимум шесть ключевых законопроектов, в том числе давно откладываемый законопроект о миграции.

"Даже если просить членов парламента заседать на выходных и отменить отпуска в феврале, то времени может быть недостаточно для того, чтобы избежать просьбы об отсрочке", - пишет газета.

Особенно маловероятными шансы на проведение Brexit в запланированные сроки кажутся источникам газеты в том случае, если парламент Британии 15 января откажется поддержать сделку премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с ЕС по Brexit.

Британские СМИ ожидают, что Т.Мэй не удастся с первого раза провести свою сделку с ЕС через парламент. Тогда 21 января ей предстоит представить на рассмотрение парламента новые предложения по Brexit, что позволит ее политическим противникам также представить на рассмотрение свои "планы Б", отмечает газета.

Законопроекты, которые необходимо принять до Brexit, затрагивают сферу торговли, сельского хозяйства, рыбного хозяйства, здравоохранения и финансов.

На этой неделе сообщалось, что британская сторона уже стала узнавать у представителей 27 других стран ЕС, готовы ли они согласиться на продление сроков выхода Великобритании из ЕС. В то же время на Даунинг-стрит настаивают, что Великобритания, как и было запланировано, покинет ЕС 29 марта, отмечает газета.

Голосование в британской Палате общин по сделке по Brexit запланировано 15 января

Теги: #великобритания #brexit
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