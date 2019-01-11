Гриценко считает, что за 5 лет президентского срока можно решить вопрос возвращения оккупированной части Донбасса в состав Украины

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко считает, что за пять лет каденции президента Украины можно вернуть оккупированную территорию Донбасса в состав Украины на приемлемых для нее условиях.

"Мы вернем оккупированный Донбасс, но на достойных условиях со стороны Украины, вернем с помощью пакета дипломатических, информационных, военных, санкционных инструментов в сотрудничестве с нашими партнерами. Это можно осуществить за 5 лет президентского срока", - сказал он, выступая в пятницу в Киеве на форуме демократических сил после выдвижения его кандидатуры в президенты на съезде партии.

А.Гриценко также подчеркнул, что оккупированный Россией Крым не будет отдан в обмен на какие-либо политические, экономические и другие уступки и "будет украинским".