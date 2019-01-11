Нардеп Найем призывает Садового, Вакарчука и Гриценко дать шанс проголосовать за одного из них на выборах президента

Народный депутат Украины Мустафа Найем призвал лидера партии "Самопомич" Андрея Садового, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и музыканта, общественного деятеля Святослава Вакарчука определиться, кто из них троих станет единым кандидатом на пост президента Украины на выборах в марте 2019 года.

"Для меня есть три кандидата, которые, я считаю, должны объединить свои усилия. Господин Гриценко имеет наивысший рейтинг. Есть Андрей Садовый, который точно смотрит наш форум, наблюдает. Как наблюдает и кандидат, которого мы ожидаем, но не знаем, пойдет он или нет – господин Вакарчук", - сказал он, выступая на форуме ряда демократических сил в пятницу в Киеве.

"Я бы очень хотел чтобы на этих выборах … был один кандидат, который объединит все усилия. И я призываю всех этих трех кандидатов сесть за стол: дайте нам шанс проголосовать за одного", - добавил М.Найем.

На форуме присутствуют народные депутаты Украины Светлана Залищук и Сергей Лещенко.