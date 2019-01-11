Политика

13:18 11.01.2019

Гриценко вызвали на 15 января в СБУ на допрос

1 мин читать
Гриценко вызвали на 15 января в СБУ на допрос

 Лидера партии "Гражданская позиция", экс-министра обороны Украины (2005-2007 года) Анатолия Гриценко вызвали на допрос в Службу безопасности Украины на 15 января.

На своей странице в Facebook в четверг политик сообщил, что получил повестку на допрос в СБУ как раз в дни, когда готовится к проведению Форума демократических сил 11 января, который рассмотрит вопрос о выдвижении его кандидатом в президенты Украины.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина", о допросе в рамках какого дела идет речь, А.Гриценко отметил: "Допрос во вторник утром. Выясню".

Теги: #допрос #сбу #гражданская_позиция #гриценко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Гражданская позиция" выдвинула своего лидера Гриценко кандидатом в президенты Украины

"Гражданская позиция" выдвинет кандидата в президенты на съезде 11 января

Киев предлагает провести 27 декабря видеоконференцию гуманитарной подгруппы ТКГ и обсудить освобождение заложников и политзаключенных – И.Геращенко

Порошенко призвал СБУ проверить всех украинских госслужащих на наличие родственников с гражданством РФ, акцентировав внимание на силовиках

Гриценко: моих бигбордов в 5-6 раз меньше, чем у других кандидатов, и размещаются они за счет членов партии

Гриценко и Чумак призывают Садового, Вакарчука и ряд других общественно-политических деятелей к объединению

Депутат Чумак поддержал на президентских выборах Гриценко и возглавил его избирательный штаб

Гриценко и Вакарчук имеют наибольшую поддержку в качестве единого кандидата от демократической оппозиции на президентских выборах

Украинские военнослужащие в Керченском проливе подверглись шести видам насилия со стороны РФ

В БПП возмущены нападением на Гриценко и требуют скорейшего расследования инцидента

ПОСЛЕДНЕЕ

Макрон из-за напряженного рабочего графика не примет участие в экономическом форуме в Давосе

Нардеп Найем призывает Садового, Вакарчука и Гриценко дать шанс проголосовать за одного из них на выборах президента

Партия "Слуга народа" заявляет о готовящихся фейковых митингах от их имени

Мураев подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты

Сайт Госреестра избирателей адаптирован для мобильных устройств – ЦИК

Трамп отказался от участия в Давосском форуме

Берлин против санкций в отношении Nord Stream 2 - глава МИД ФРГ

Апелляционный суд отказал признать противоправным решение ЦИК о ликвидации избирательных участков в РФ – "Опора"

Уже 13 общественных организаций могут наблюдать за выборами президента Украины - ЦИК

Изменения в Конституцию по закреплению интеграции Украины в ЕС и НАТО будут внесены до выборов президента - Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА