Сайт Госреестра избирателей адаптирован для мобильных устройств – ЦИК

Сайт Государственного реестра избирателей (www.drv.gov.ua) адаптирован для мобильных устройств.

"Каждый избиратель имеет возможность оперативно обратиться к этому сайту и ознакомиться с порядком временного изменения места голосования без изменения его избирательного адреса. А также – с механизмом включения в Реестр, изменения персональных данных, осуществления общественного контроля и др.", - сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии Украины.

На сайте Госреестра избирателей также размещен полный перечень зарубежных дипломатических учреждений (с адресами и контактными телефонами), обратившись в которые, граждане Украины смогут решить вопрос о включении их в реестр, изменении персональных данных.

Кроме того, один из разделов сайта позволяет быстро найти адреса и контакты соответствующих должностных лиц всех отделов администрирования и отделов ведения Государственного реестра избирателей.

Отдельный раздел сайта предназначен для политических партий. В частности, в направлении оперативного разъяснения об осуществлении ими публичного контроля над ведением Госреестра избирателей.

Все желающие также могут получить необходимую информацию об избирательных округах и участках, объединенных территориальных громадах, количестве избирателей в разрезе регионов.