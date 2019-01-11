Политика

10:28 11.01.2019

Берлин против санкций в отношении Nord Stream 2 - глава МИД ФРГ

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Берлин против санкций в отношении Nord Stream 2 - глава МИД ФРГ

Берлин считает неправильным введение санкций в отношении проекта газопровода Nord Stream 2, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

"Nord Stream 2 не воплощает особого германо-российского пути. Мы говорим это и критикам проекта - как в Европе, так и в Вашингтоне", - говорится в тексте выступления Х.Мааса в четверг на новогоднем приеме Восточного комитета Германской экономики в Берлине, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

По его словам, в минувшем году президент РФ Владимир Путин заверил, что газовый транзит через Украину и после постройки газопровода будет продолжен.

"Мы поддерживаем переговоры, которые Еврокомиссия ведет на этой основе с Россией и Украиной. Принимать односторонние санкции в отношении Nord Stream 2 - это в любом случае неправильный путь. Я четко сказал это Майку Помпео (госсекретарю США)", - отметил министр.

Санкции, считает Х.Маас, это не самоцель, они имеют смысл только тогда, когда привязаны к определенным требованиям - как в случае с санкциями, наложенными на Россию Евросоюзом. "В случае американских санкций в отношении России это, к сожалению, не так", - подчеркнул он.

Теги: #nord_stream_2 #германия #санкции_против_рф #мид
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